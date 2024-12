Volante do Bahia, Jean Lucas alcança estatísticas ofensivas de Gerson no Brasileirão

Após sete rodadas, o Bahia voltou a vencer no Brasileirão ao derrotar o Cuiabá por 2 a 1 de virada, na Arena Pantanal. Mais uma vez, o volante Jean Lucas foi figura importante para a construção do placar que levou o Tricolor à zona de classificação para os playoffs da Libertadores. Agora, o jogador igualou Gerson em participações em gols na competição.

Segundo o Sofascore, a assistência para Ademir empatar o jogo, ainda no primeiro tempo, foi a sexta do meio-campista no Brasileirão. Somada aos três gols marcados, Jean Lucas igualou os números de Gerson, do Flamengo.

Com nove participações em gols, os jogadores de Bahia e Flamengo ostentam números idênticos e são os volantes que mais contribuíram com gols no Brasileirão. A dupla é seguida à distância por Jadson, do Juventude, que tem um gol e cinco assistências, e Thiago Maia, do Inter, com dois gols e quatro assistências.