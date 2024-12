Pinheiros conquista a Liga Nacional de polo aquático

A partida foi equilibrada desde o início, com o Pinheiros se mantendo na frente do placar por apenas um gol de diferença nos dois primeiros períodos. No terceiro, o Sesi virou e chegou a abrir dois de vantagem, porém, o clube azul e preto buscou o placar e empatou. No último período foi a vez do Pinheiros abrir dois de vantagem no final da partida e conseguir a vitória, garantida com uma grande defesa do goleiro Lucas Gentil.

Esteban Corsi entrou para a seleção do campeonato e foi eleito o melhor atacante. Os gols do Pinheiros foram marcados por Rafael Vergara (5), Iosse Alonso (3), Bruno Chiappini, Eduardo Carraresi, Enzo Boccia, Gabriel Bellio e Marcelo Franco.