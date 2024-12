Entenda como vai funcionar a votação do impeachment de Augusto Melo no Conselho do Corinthians

A reunião estava agendada para a última quinta-feira, mas foi adiada a pedido da Polícia Militar. Na última sexta, a PM garantiu que irá oferecer segurança necessária e confirmou a votação para segunda-feira, descartando um novo adiamento.

Presença de organizada e esquema de segurança

A diretoria dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, convocou torcedores para compareceram na entrada do Parque São Jorge, como forma de protesto pela votação do impeachment.

Com o temor de uma confusão no clube social, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, decidiu reforçar o policiamento nas redondezas do Parque São Jorge. "A presidência do Conselho está adotando todas as medidas cabíveis perante os órgãos de Segurança Publica deste Estado, nas pessoas do Senhor Secretário da Segurança Publica, do Comandante Geral da Polícia Militar e do Senhor Delegado Geral de Polícia", escreveu Romeu em nota.

Os repórteres que vão cobrir o evento ficarão na parte interna do clube, também por uma questão de segurança.

Como vai funcionar e possíveis próximos passos