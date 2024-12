Corinthians entra com ação cautelar, obtém liminar e suspende bloqueios por 60 dias

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira que conseguiu a conquista de uma liminar favorável da Justiça para o pedido de ação cautelar que visa reorganizar as dívidas do clube. Com isso, as contas bancárias do Timão serão blindadas por 60 dias.

O trabalho foi desenvolvido pela Comissão criada pelo Conselho Deliberativo, composta por Fernando Perino, Felipe Ezabella, Herói Vicente, Leonardo Pantaleão, Marcelo Mandel, Julio Mandel e José Luiz Camargo Júnior, junto ao departamento jurídico do clube, liderado por Vinicius Cascone, e não teve nenhum custo ao Corinthians. O consultor Fred Luz tentou organizar a ação meses atrás com a contratação de um escritório do Rio de Janeiro, mas o Conselho optou pelo desenvolvimento de um grupo de advogados, o que evitou uma despesa elevada com a demanda.

O objetivo da ação é blindar as contas bancárias do clube. A aceitação da Justiça acarreta na suspensão das execuções de cobrança e de bloqueios de receita por 60 dias. O Corinthians utilizará o período para negociar com seus credores as dívidas do âmbito civil e trabalhista que têm vencimento em curto prazo, ou seja, que devem ser honradas em até, aproximadamente, quatro meses, e que hoje, somadas, representam cerca de R$ 200 milhões. Há, no processo, uma citação de pagamento a ser feito à Rede Social Media LTDA, empresa de Alex Cassundé, pivô do caso VaideBet.