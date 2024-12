Com Yuri em alta, Corinthians pode voltar a ter artilheiro do Brasileirão após sete anos

A última (e única) vez que o Corinthians teve o maior goleador da Série A foi em 2017, ano do heptacampeonato. Na época, Jô terminou foi o artilheiro do torneio, com 18 gols marcados. O histórico artilheiro, porém, dividiu o posto com Henrique Dourado, do Fluminense.

Naquela temporada, Jô disputou 61 jogos com a camisa do Corinthians. O centroavante, hoje no Amazonas FC, balançou as redes 25 vezes e contribuiu com sete assistências.

Na atual temporada, Yuri Alberto já ultrapassou o número total de gols de Jô em 2017. Em 55 partidas disputadas, o atacante já foi às redes em 29 ocasiões e ainda distribuiu seis passes para gols.