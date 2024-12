A 30 dias da São Silvestre, confira os cuidados básicos para uma boa corrida

No dia 21 de dezembro, às 7h20 (de Brasília), se inicia o Verão, estação onde os dias são mais longos do que as noites, clima quente e chuvas constantes devido à rápida evaporação das águas pelo calor do Sol. É a época mais esperada pelos corredores, tanto os que praticam a corrida como forma de lazer e qualidade de vida, quanto os profissionais, por fazê-los lembrar que faltam poucos dias para a corrida mais importante da América Latina, a São Silvestre.

Neste ano, a corrida chega à sua edição de número 99. A prova criada em 1925 pelo jornalista Cásper Líbero, que se inspirou em uma corrida na França, onde os atletas corriam com tochas de fogo, é o maior desafio e motivo de orgulho para todo brasileiro que consegue, no dia 31 de dezembro, completar os 15 quilômetros de pura emoção.

É hora de ficar atento à preparação para não fazer feio na hora H e ter que pedir ajuda ao Santo do dia.