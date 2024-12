Zubeldía escala São Paulo sem Calleri e com Rafinha na esquerda para pegar o Grêmio; veja times

? Globo e Premiere



O Tricolor não possui mais grandes pretensões neste Brasileiro. O time se garantiu na fase de grupos da Libertadores de 2025 com o título do Botafogo, no último sábado. A equipe é a sexta colocada da tabela, com 59 pontos e não pode mais ser ultrapassada pelo Bahia, em sétimo lugar.

Do outro lado, o Grêmio vai em busca de uma vitória para afastar de vez o fantasma do rebaixamento. O Imortal está na 14ª posição da Série A, com 41 pontos, e pode abrir seis pontos do Z4 em caso de vitória.

O time gaúcho vai a campo com: Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo; Soteldo, Aravena e Braithwaite.