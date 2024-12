Ex-Botafogo marca e ajuda Olympique de Marselha a vencer o Monaco de virada no Francês

Neste domingo, o Olympique de Marselha venceu o Monaco por 2 a 1, de virada, no Stade Vélodrome, pela 13ª rodada do Campeonato Francês.

Os visitantes abriram o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, com Aleksandr Golovin. Os mandantes buscaram o empate logo aos oito da etapa complementar, com Luis Henrique, ex-jogador do Botafogo. Já a virada saiu aos 44, em cobrança de pênalti de Greenwood.

Com o resultado, o Olympique subiu para a segunda colocação, com 26 pontos, assim como o Monaco, que desceu para terceiro. O líder é o Paris Saint-Germain, que tem 33.