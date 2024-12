Campeão da Libertadores, Botafogo chega ao Rio de Janeiro com festa da torcida

Na etapa final, logo no primeiro minuto, o Atlético-MG diminuiu com Eduardo Vargas. Contudo, o Botafogo segurou a pressão e definiu o placar nos acréscimos, com Júnior Santos. Título histórico. E agora o Fogão buscará uma nova conquista.

Líder do Campeonato Brasileiro, o campeão da Libertadores volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Internacional, pela 37ª rodada do Brasileirão. Dependendo do resultado do Palmeiras, que visita o Cruzeiro no mesmo dia, o Glorioso já pode garantir o título com um jogo de antecedência.