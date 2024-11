Vitor Reis, zagueiro do Palmeiras, fecha parceria de 10 anos com REAG Investimentos

A parceria foi firmada por meio da Wolff Sports, agência que tem exclusividade na gestão de imagem e comercial do atleta.

"A maior gestora independente não vinculada a um banco do país estava em busca de um embaixador de marca. Os atributos do Vitor estão em sintonia com os da REAG: segurança, confiança, dedicação e ambição", aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

O acordo ainda prevê a participação de Vitor em eventos internos da REAG e ações beneficentes, gravação de conteúdos institucionais e produção de materiais para as mídias sociais, inclusive a do próprio atleta, com foco principalmente em Instagram e TikTok, visando explorar todo o potencial de engajamento que o jogador possui.

"Este acordo com a REAG Investimentos é um marco significativo para a carreira do Vitor e representa uma oportunidade única de expansão de imagem e de fortalecer a presença no mercado financeiro. Tenho certeza de que esta parceria de longo prazo é um reflexo do crescimento do Vitor, tanto dentro de campo quanto fora dele", ressalta Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, empresa internacional que administra a carreira do zagueiro e de mais de 100 jogadores nas principais ligas do mundo.