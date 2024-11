Lucas Silva descarta problemas internos no Cruzeiro e garante foco em vaga na Libertadores

"Estamos fechados e vamos trabalhar cada vez mais. Queremos dar a volta por cima nos últimos jogos para conquistar a vaga para a Libertadores."

Além do vice na Copa Sul-Americana, o Cruzeiro venceu apenas três jogos no segundo turno do Campeonato Brasileiro e caiu para a 7ª posição, com 48 pontos conquistados. A equipe mineira segue na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Após a perda do título da Sul-Americana, fiquei muito triste, muito chateado. Foi um golpe muito duro para nós, jogadores, e para a torcida também. A gente se reuniu logo depois, nós jogadores fechados, e cada vez mais vamos trabalhar para que essa frustração passe o mais rápido possível, dar alegria ao torcedor conquistando uma vaga direta na Libertadores e, com esse objetivo, a gente provaria para nós mesmos que estaríamos no caminho certo", comentou o volante.