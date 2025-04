Derrotado no UFC 314, Chandler comove ao consolar o filho nos bastidores; veja

Na noite do último sábado (12), Michael Chandler deixou o octógono do UFC 314, em Miami (EUA), com o rosto marcado pela luta e o coração pesado pela derrota. No entanto, o que poderia ter sido apenas mais um revés em sua carreira tornou-se um momento memorável - e profundamente humano - nos bastidores do UFC 314 após a publicação de um vídeo dele ao lado de seu filho.

O veterano, de 38 anos, foi derrotado por nocaute técnico no terceiro round, em uma das lutas mais aguardadas do evento. Apesar do resultado adverso, o que mais chamou a atenção do público e da comunidade do MMA não foi o desempenho dentro do cage, mas sim o que aconteceu longe dos holofotes, onde o atleta viveu uma situação ainda mais desafiadora: consolar Hap, que assistia pela primeira vez a uma derrota do pai ao vivo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais (clique aqui ou veja abaixo), Chandler aparece nos bastidores ao lado do filho, dividindo um pequeno petisco e um momento de carinho - um "brinde" com Nutella, como chamou. Enquanto o menino tenta lidar com a enxurrada de emoções, o lutador aproveita a oportunidade para ensinar uma valiosa lição sobre esforço, fracasso e dignidade.