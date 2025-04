Dorival Júnior no Corinthians? Como técnicos se encaixaram no mercado após deixar a seleção

Último treinador a comandar a seleção brasileira antes de Dorival Júnior, Fernando Diniz comandou de forma interina, enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aguardava a chegada de Carlo Ancelotti. Ednaldo Rodrigues acreditava que possuía um acordo com o técnico italiano, mas se frustrou ao final de 2023 com a renovação junto ao Real Madrid, até 2026.

Em seu contrato com a seleção brasileira, Diniz tinha sua permanência prevista até 2024, com a ideia de que Ancelotti assumiria no meio do ano, para a disputa da Copa América. Entretanto, assim que a renovação do italiano com o Real Madrid foi anunciada, a CBF foi em busca de outro nome, optando por Dorival Júnior, em janeiro.

Diniz foi um caso à parte dos demais treinadores: no período em que esteve à frente da seleção, não abandonou o trabalho no Fluminense. Em 2023, ao mesmo tempo em que era criticado pelo desempenho do Brasil, conquistou a Libertadores com o time tricolor - a primeira da história do clube.

Ele dirigiu a seleção em apenas seis partidas, todas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo dos EUA, México e Canadá, que será disputada em 2026. Foram mais reveses que triunfos. Com ele, o Brasil perdeu para Uruguai, Colômbia e Argentina, ganhou de Bolívia e Peru e empatou com a Venezuela.

"Foi um enorme prazer eu ter tido essa oportunidade, trabalhei com afinco total no tempo que estive lá. O trabalho em si estava sendo muito bem feito e eu tinha muita confiança de que ia gerar frutos muito importantes para a seleção. Queria que tivesse sido diferente, mas são águas passadas, temos que tocar a vida", disse o treinador, em fevereiro de 2024, durante entrevista coletiva do Fluminense.

Desde então, Diniz terminou sua passagem pelo Rio em junho, um mês após renovar seu vínculo com o clube, e comandou o Cruzeiro até o início de 2025, demitido em janeiro. Agora, está livre no mercado.