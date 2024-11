Guilherme vive expectativa de jogar ao lado de Neymar no Santos e revela: "Ele me disse que volta"

O atacante Guilherme compartilha do desejo de quase toda a torcida do Santos e sonha com o retorno de Neymar Jr. ao clube em 2025. Fã do craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o atual camisa 11 do Peixe vive a expectativa de atuar ao lado do astro na próxima temporada.

Ele participou de uma sessão de fotos e autógrafos com torcedores na última quinta-feira, no Brisamar Shopping, na cidade de São Vicente (SP), e falou sobre a possível volta de Neymar à reportagem da Gazeta Esportiva.

Após um dos últimos jogos do Santos na Série B do Brasileiro, contra o Vila Nova, na Vila Viva Sorte, Guilherme e os demais atletas do Santos receberam uma ligação de vídeo do Menino da Vila. Na ocasião, o time havia vencido o jogo e encaminhado o acesso à Primeira Divisão.