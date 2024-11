Treinador do Benfica barra saída de Benjamín Rollheiser e frustra os planos do Santos

O Santos tentou nos últimos dias a contratação do meio-campista argentino Benjamín Rollheiser, do Benfica. Porém, apesar do interesse do Peixe, a negociação não deve acontecer neste momento.

Conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva, o executivo de futebol do Santos, Alexandre Gallo, tratava da negociação diretamente com o agente que intermediou a venda do atacante Marcos Leonardo ao Benfica, em janeiro.

O dirigente do clube alvinegro tentou trazer Rollheiser, que tem tido poucos minutos no clube português. O Peixe fez uma oferta aos Encarnados, levada por este agente. Os lusitanos, a princípio, estavam dispostos a fazer negócio, mas o técnico da equipe, Bruno Lage, barrou a saída do jogador e frustrou os planos santistas.