Artur Jorge é o quinto técnico europeu a chegar em uma final da Libertadores

O Botafogo tenta conquistar a Libertadores pela primeira vez em sua história. Para isso, o clube carioca confia no trabalho do técnico português Artur Jorge. O comandante é apenas o quinto treinador europeu que chega na final da competição continental.

Artur Jorge se junta a seus conterrâneos Jorge Jesus, campeão com o Flamengo, em 2019, e Abel Ferreira, bicampeão com o Palmeiras, em 2020 e 2021. Alcançaram também a final o húngaro Bela Guttman, vice-campeão com o Peñarol, em 1962, e o croata Mirko Jozic, campeão com o Colo-Colo, em 1991.