Luisa Stefani retira cisto do joelho e planeja voltar na United Cup

A tenista Luisa Stefani passou por um pequeno procedimento para a retirada de um cisto no joelho direito no Rio de Janeiro e já inicia, nesta sexta-feira (29), a sua fisioterapia nas instalações do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

"Essa última temporada foi muito desafiadora para mim. O meu joelho direito me causou desconforto em muitos momentos, o que refletiu diretamente na minha performance e no meu estado emocional. Por isso, em conjunto com minha equipe médica, optei por fazer um pequeno procedimento para a remoção de um cisto agora no final da temporada", explicou a atleta.