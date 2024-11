Lei do ex? São Paulo tem 5 jogadores que já atuaram pelo Grêmio

O São Paulo visita o Grêmio no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, com grandes chances de fazer prevalecer em campo a famosa "lei do ex", que é quando um atleta marca um gol na sua antiga equipe.

No elenco comandado pelo técnico Luis Zubeldía há nada mais, nada menos que cinco jogadores que já defenderam o Grêmio em algum momento da carreira: Luciano, Alisson, Rafinha, Ferreira e Ruan Tressoldi.

Dos cinco, pelo menos quatro têm boas chances de começar o confronto com o Grêmio como titulares: Alisson, Luciano, Ferreira e Ruan Tressoldi. Rafinha, por sua vez, tem sido reserva de Igor Vinícius na lateral direita.