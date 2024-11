Dudu elogia gestão de Maurício Galiotte, ex-presidente do Palmeiras: "O melhor"

A Libertadores de 2021, vencida diante do Flamengo, foi conquistada no último ano da gestão de Galiotte, que comandou o clube entre 2016 e 2021, antecedendo Leila Pereira, que foi reeleita presidente no último domingo. Galiotte, inclusive, estava presente entre os apoiadores da empresária.

A relação entre Leila Pereira e Dudu neste ano ficou estremecida depois de o atleta ter ume negociação com o Cruzeiro, que acabou não se concretizando, em junho. Publicamente, Leila chegou a dizer que o ciclo do atleta no clube havia chegado ao fim. Recentemente, em entrevista à Gazeta Esportiva, a mandatária chegou a dizer que o assunto já estava superado.

Dudu recuperou-se de grave lesão no joelho, ocorrida em agosto de 2023, e voltou a entrar em campo em junho deste ano. Desde seu retorno aos gramados, o jogador atuou em 18 oportunidades, quatro como titular, mas ainda não teve participação em gols.

O atleta de 32 anos está no Palmeiras desde 2015 e tem contrato válido até o fim de 2025.