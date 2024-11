Diniz afirma que Cruzeiro merecia uma vitória contra o Grêmio

"Não é o discurso não. A prática está melhor, o time joga cada vez melhor. Eu penso que a gente tem que trabalhar, produzir e esperar que de fato as vitórias venham. É o que eu sei fazer: trabalhar, trabalhar, trabalhar, melhorar o time, melhorar os jogadores. Não vim aqui ficar reclamando. Eu vejo que nós estamos cada vez mais próximos do que eu quero", disse o comandante.

Com o resultado, o Cruzeiro permaneceu na sétima posição do Brasileirão, com 48 pontos em 35 jogos. Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe disputou sete jogos na liga nacional e venceu apenas um, tendo quatro derrotas e dois empates.

A Raposa volta a campo no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Bragantino, no Nabizão, em Bragança Paulista, São Paulo, pela 36ª rodada do Brasileiro.