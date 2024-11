World Athletics aponta website da CBAt como exemplo em encontro com Federações Membro

A World Atlhetics apontou o website da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) como exemplo de uso de uma plataforma digital única, capaz de transmitir informações a toda comunidade do esporte, ao mercado publicitário e aos fãs, com clareza e transparência.

O "case" foi citado em uma sessão mundial com as áreas de comunicação e marketing de todas as Federações Membro, filiadas no mundo, promovida pela World Athletics para falar sobre o uso de dados e insights para buscar 'valor duradouro' para os fãs, os participantes do atletismo e os stakeholders (partes interessadas) e patrocinadores.

A sessão se concentrou em como as Federações Membro podem aproveitar dados de atletas, torcedores e força de trabalho do atletismo para expandir seu alcance e melhorar a eficácia do marketing. A World Athletics, em colaboração com a agência de dados esportivos Two Circles, discutiu a importância do tema, apresentou estudos de caso de sucesso e forneceu dicas para o aumento das vendas de ingressos e o valor do atletismo para os patrocinadores.