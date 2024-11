STF encerra julgamento do Habeas Corpus e mantém Robinho preso

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e encerrou o julgamento de Habeas Corpus do ex-jogador Robinho, condenado pela jusitiça italiana a nove anos de prisão por crime de estupro, cometido em 2013. Assim, ele seguirá preso em Tremembé, em São Paulo.

O STF negou os pedidos de defesa do ex-jogador por maioria dos votos. Nove ministros votaram a favor da manutenção da decisão. Apenas Gilmar Mendes e Dias Toffoli se posicionaram contra.

Em março, o STJ homologou a sentença imposta pela justiça italiana e aprovou a transferência do cumprimento da pena de Robinho para o Brasil, com início imediato. Contrária à decisão, a defesa do ex-atacante alegou que a Constituição proíbe que o Brasil extradite seus cidadãos.