Fórmula 1 renova com circuito de Monza e mantém GP da Itália até 2031; veja detalhes

A Fórmula 1 trouxe uma grande notícia para os fãs na tarde desta quarta-feira. A principal categoria de automobilismo anunciou a renovação com o circuito de Monza, que seguirá sediando o GP da Itália por mais seis anos, até 2031.

O atual contrato do GP da Itália com a Fórmula 1 tinha duração inicial até o fim da temporada 2025. As duas partes chegaram a um acordo em função do aumento do interesse demonstrado pelo público e das obras de melhoria de infraestrutura, realizadas neste ano.

Construído em 1922 e com 5.8km de extensão, o autódromo de Monza - também conhecido como templo da velocidade -, foi palco de corridas desde que o campeonato foi criado, em 1950. A única exceção foi na temporada de 1980, quando o circuito esteve fechado para reformas.