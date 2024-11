Com campos alagados no CT, Bahia faz trabalho interno de olho em partida contra o Cuiabá

Na manhã desta quarta-feira, o elenco do Bahia deu continuidade à preparação para a partida contra o Cuiabá, válida pelo Campeonato Brasileiro. O trabalho foi um pouco diferente, uma vez que não ocorreu no gramado do CT Evaristo de Macedo por conta das fortes chuvas em Camaçari.

Os jogadores abriram as atividades desta quarta-feira no auditório do CT, assistindo a um vídeo com erros e acertos no empate em 1 a 1 contra o Athletico-PR, no último domingo. Na sequência, os goleiros treinaram no campo 2.

Em função dos campos alagados pelas fortes chuvas, o restante do elenco fez um trabalho em área coberta sob o comando do preparador físico Danilo Augusto, seguido de uma atividade com bola na academia.