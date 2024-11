Atlético-MG embarca para Buenos Aires com grande festa de sua torcida

Com grande presença de sua torcida no Aeroporto de Confins, o Atlético-MG embarcou nesta quarta-feira rumo a Buenos Aires, para a final da Libertadores contra o Botafogo.

A delegação atleticana partiu em voo para a capital argentina às 15h30 (horário de Brasília), com desembarque previsto para ocorrer às 18h50.

O clube ficará hospedado no Sheraton Buenos Aires Greenville Polo y Resort, que fica cerca de 46km da sede da decisão, o Estádio Mâs Monumental, casa do River Plate. A partir de lá, o técnico Gabriel Milito terá mais três dias para trabalhar e decidir a escalação do Atlético-MG para a final.