Fluminense só empata no Maracanã contra o Criciúma e segue perto do Z4 do Brasileiro

O Fluminense não saiu de um empate sem gols diante do Criciúma na noite desta terça-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a igualdade no placar do Maracanã, o Tricolor chega a cinco rodadas sem vitória e permanece no grupo das equipes ameaçadas pelo rebaixamento.

Com 39 pontos, o Flu aparece na 15ª posição na tabela de classificação, um ponto a frente do próprio Criciúma, que é o 17º e abre a zona do rebaixamento.

Na próxima rodada, o time carioca vai encarar outro duelo direto contra a degola. No domingo, o Tricolor enfrenta o Athletico Paranaense, na Ligga Arena. A bola rola às 18h30 (de Brasília). Já o Criciúma vai jogar em casa, no sábado, contra o Corinthians. Desta vez, a partida acontece às 19h30.