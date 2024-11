Entenda por que comissão de Ramón Díaz tem usado poucos garotos da base no Corinthians

Desde a chegada ao Corinthians, a comissão técnica de Ramón Díaz conseguiu resultados expressivos e safou o clube do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Apesar da sequência positiva, a torcida do Timão quer entender por que o argentino tem utilizado poucos garotos da base nas partidas.

Ramón Díaz chegou a dar sequência para Breno Bidon no meio-campo do time, mas não promoveu nenhum jogador da base à equipe profissional. Ele chegou a relacionar jovens, como Luiz Fernando e Gui Negão, mas não os usou nos jogos.

Havia expectativa que algum Filho do Terrão ganhasse uma oportunidade no último jogo do Timão, diante do Vasco, na Neo Química Arena, principalmente quando a equipe vencia por 3 a 0. Entretanto, Ramón Díaz deu chance a dois atletas pouco utilizados, como Pedro Raul e Pedro Henrique.