Conselho de Orientação do Corinthians recomenda impeachment de Augusto Melo; entenda

O Conselho de Orientação do Corinthians (Cori) recomendou o impeachment do presidente Augusto Melo em reunião realizada na última segunda-feira, no Parque São Jorge. Por unanimidade, membros do órgão fiscalizador reprovaram as contas do primeiro semestre da atual gestão.

Segundo a presidência do Cori, ao analisar as demonstrações financeiras do clube neste período, o órgão percebeu falta de "suporte documental apropriado" e a "existência de irregularidades". No total, 12 membros recomendaram o afastamento de Augusto, e um se absteve.

Segundo apuração da Gazeta Esportiva, dos nomes envolvidos nas últimas gestões do clube que fazem parte do Cori, apenas Mario Gobbi compareceu ao encontro. Andrés Sanchez, Roberto de Andrade e Duilio Monteiro Alves não marcaram presença.