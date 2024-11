Com 100º gol de Lewandowski, Barcelona bate Brest e dorme na vice-liderança da Champions

?? Robert Lewandowski celebrates his 100th career @ChampionsLeague goal. pic.twitter.com/irZisfRVtu

? FC Barcelona (@FCBarcelona) November 26, 2024

Na volta para a etapa final, o Barcelona seguiu pressionando pelo segundo gol. Lewandowski fez bonito passe de calcanhar para Fermín. O meia finalizou rasteiro dentro da área, mas Bizot estava atento e defendeu com os pés. Com 16 minutos no relógio, o time catalão teve nova chance com Dani Olmo, mas a zaga do Brest afastou em cima da linha.

E foi aos 20 minutos que o Barça ampliou a vantagem no marcador. Gerard Martín serviu Dani Olmo dentro da área. Com um drible curto, o espanhol limpou a marcação e chutou para o gol, superando o goleiro Bizot e fazendo 2 a 0 para os donos da casa.

Com 31 minutos, o Brest até chegou a diminuir a vantagem. Mathias Pereira foi lançado em velocidade e bateu rasteiro na saída do goleiro Inaki Peña. No entanto, o gol foi rapidamente anulado por impedimento.