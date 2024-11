Vinicius Jr. se lesiona e desfalca Real Madrid contra o Liverpool

O Real Madrid comunicou nesta segunda-feira a contusão do atacante Vinicius Júnior. Após a realização de exames, o brasileiro foi diagnosticado com uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Assim, ele desfalcará o clube merengue contra o Liverpool, nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra, pela Liga dos Campeões.

O time espanhol não divulgou o prazo da recuperação do camisa 7. Porém, a expectativa é que ele fique fora dos gramados por cerca de um mês, retornando apenas para a final do Mundial de Clubes, que será disputada no dia 18 de dezembro, no Catar.

Caso a previsão se confirme, além do duelo com os Reds, Vinicius perderá também os jogos contra Getafe, Athletic Bilbao, Girona, e Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol, e Atalanta, pela Champions League.