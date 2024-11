Palmeiras ultrapassa Botafogo e chega a mais de 60% de chance de título no Brasileiro

O Palmeiras se aproximou do título do Campeonato Brasileiro no último sábado depois de vencer o Atlético-GO, por 1 a 0, e assumir a liderança da competição. O Alviverde ainda contou com tropeço do Botafogo, que vinha há dez rodadas na ponta, em pleno Nilton Santos.

A equipe carioca saiu atrás do placara e buscou o empate por 1 a 1 com o Vitória. De acordo com dados publicados pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Palmeiras tem chance de 64,2% de conquistar o título, enquanto o Botafogo tem uma probabilidade de 33,1%. Seguindo o G4, o Fortaleza, que ocupa o terceiro lugar, tem 2% de chance, enquanto o Inter, 0,12%.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira ainda não havia assumido a liderança da competição nesta temporada. Enquanto o time carioca vinha ocupando a ponta desde a 25ª. O Verdão chegou a fiar a seis pontos de distância do Botafogo neste período.