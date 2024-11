Diretor de futebol do São Paulo garante permanência de Zubeldía em 2025

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, garantiu que o técnico Luis Zubeldía irá continuar no comando da equipe na próxima temporada. O dirigente confirmou a permanência do treinador em entrevista ao CNN Esportes S/A.

"O treinador vai estar com a gente na próxima temporada. A gente já vem falando isso, mas efetivamente é a primeira vez que a gente está verbalizando que ele vai ficar", afirmou Belmonte.

Para o diretor de futebol do clube paulista, o trabalho realizado por Zubeldía tem sido bom. Apesar das eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o São Paulo ocupa a sexta posição do Brasileirão, com 59 pontos, e já carimbou a vaga na próxima edição do torneio continental.