Com gols de CR7 e Ângelo, Al-Nassr vence e vira vice-líder da Champions Asiática

Com 29 minutos, o Al-Gharafa descontou com Joselu. O ex-atacante do Real Madrid recebeu de Coman, tentou uma vez e, no rebote de Bento, marcou o gol de honra.

Ivan Toney marca dois e dá vitória para o Al-Ahli contra o Al Ain

O Al-Ahli, de Roberto Firmino, também venceu nesta rodada, por 2 a 1, contra o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no Estádio Hazza bin Zayed. Ivan Toney, acionado no segundo tempo, marcou os dois gols dos sauditas.

No primeiro, aproveitou cobrança de falta de Mahrez para cabecear firme e abrir o placar, aos 24. Quatro minutos depois, Mahrez novamente o encontrou na área, abrindo 2 a 0. Já nos acréscimos, Kaku Romero aproveitou sobra de escanteio e acertou uma bomba para descontar para o Al Ain, aos 47.

Com a vitória, o Al-Ahli se mantém com 100% de aproveitamento no torneio, chegando aos 15 pontos na liderança da chave Oeste. Já o Al Ain, atual campeão, segue com uma campanha ruim, tendo conquistado apenas um ponto, na última posição da chave.

O Al-Ahli volta a campo na sexta-feira, às 14h (de Brasília), contra o Al Wehda, pelo Campeonato Saudita. Na próxima rodada da Liga dos Campeões da Ásia, o time de Firmino enfrenta o Esteghlal, do Irã, na segunda-feira (2), às 13h.