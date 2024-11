Camilinha celebra retorno à Seleção Brasileira

? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 24, 2024

Camilinha iniciou sua trajetória na Seleção em 2013, com convocações para a equipe Sub-20, e foi rapidamente promovida à equipe principal, participando dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e da Copa do Mundo de 2019, na França. Após esse período, ficou quatro anos sem ser chamada. Para ela, a nova convocação tem um peso especial.

"Foi um momento muito importante para mim. Eu saí da Sub-20 e, rapidamente, fui chamada para a principal. Depois de quatro anos sem ser convocada, estar de volta agora tem um significado muito especial. Não é só para mim, mas para minha família também. Eu sinto como se minha convocação de 2013 estivesse se repetindo", afirmou a jogadora.

Com a medalha de prata conquistada na Olimpíada de Paris e em meio a um processo de renovação, o técnico Arthur Elias tem aproveitado a última data FIFA do ano para observar jogadoras com foco na Copa América de 2025. Camilinha encara o momento como uma oportunidade de consolidar sua posição na equipe.

"Estamos em um momento pós-olímpico, onde o treinador Arthur está dando oportunidades para novas atletas e pensando na Copa América. Precisamos levar isso muito a sério. Para mim, é uma chance de dar o meu melhor e ajudar a Seleção a buscar vitórias", disse.

Os amistosos contra a Austrália serão realizados em solo australiano e marcam o encerramento do calendário da Seleção Brasileira feminina em 2024.