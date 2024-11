São Paulo recebe folga dupla após empate com o Atlético-MG no Brasileirão

O elenco do São Paulo ganhou dois dias de folga do técnico Luis Zubeldía após o empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, no último sábado, no Morumbis, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com uma semana livre, sem jogos, o Tricolor só volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Grêmio, às 16h (de Brasília), em Porto Alegre. Será o antepenúltimo compromisso do São Paulo no ano.

Jogadores e comissão técnica se reapresentarão na próxima terça-feira, às 10h (de Brasília), no CT da Barra Funda, quando iniciará sua preparação para o duelo com os gremistas.