Mano Menezes aponta caminho para o Fluminense: "Saber controlar essa ansiedade"

Na briga para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Fluminense convive com pressão na reta final do torneio. Nesta sexta-feira, o Tricolor Carioca empatou por 2 a 2 com o Fortaleza, no Maracanã, resultado que deixou o time de Mano Menezes com um ponto de vantagem em relação ao Criciúma, que abre o Z4 e é o próximo adversário do Flu.

Ao ser indagado, após o empate com o Fortaleza, sobre a pressão nesta reta final de Brasileirão, Mano Menezes apontou o caminho para o Fluminense nas próximas rodadas.