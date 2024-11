Manchester City leva quatro do Tottenham e pode ver Liverpool disparar na ponta do Campeonato Inglês

Neste sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City perdeu de 4 a 0 para o Tottenham, jogando em casa, no Etihad Stadium. Esta é a quinta derrota seguida dos Citizens na temporada, algo inédito na carreira de Pep Guardiola. Maddison (2), Pedro Porro e Johnson fizeram os gols dos visitantes.

Com o revés, o Manchester City fica com 23 pontos, na segunda colocação, e pode ver o líder Liverpool, com 28, disparar na liderança. Os Reds ainda enfrentam o Southampton na rodada. Já o Tottenham volta a vencer na competição e chega aos 19 pontos, assumindo a sexta posição na tabela.

Ambas as equipes voltam a campo em compromissos por torneios europeus. O City recebe o Feyenoord, na terça-feira, às 17h (de Brasília), pela Liga dos Campeões. Já o Tottenham enfrenta a Roma, em casa, pela Liga Europa, na quinta-feira, às 17h.