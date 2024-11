Escalação do Santos: Zago terá nove desfalques para última rodada da Série B

O Santos encerrou neste sábado, no CT Rei Pelé, a preparação para o duelo contra o Sport, válido pela última rodada da Série B. O técnico interino Leandro Zago, que irá estrear pelo Peixe após a demissão de Carille, possui nove desfalques para o jogo.

O volante João Schmidt teve entorse no tornozelo direito na derrota de 2 a 0 para o CRB. O meia Giuliano está com uma contusão intercostal. O lateral esquerdo Escobar teve contusão na parte interna do joelho esquerdo. O zagueiro Gil está com dores na lombar.

No ataque, Willian Bigode sofreu lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Guilherme apresentou mialgia na região posterior da coxa direita, por esforço, e será poupado. Já Furch está com lombalgia.