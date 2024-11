Destaque da base, Gui Negão é relacionado pela comissão do Corinthians para jogo contra o Vasco

O atacante Gui Negão, de apenas 17 anos, é a novidade na lista de relacionados do Corinthians para o jogo contra o Vasco, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O garoto ganha oportunidade de compor o banco em meio aos desfalques de Memphis Depay (suspenso) e Yuri Alberto (lesionado).

Gui Negão transita entre as equipes sub-17 e sub-20 do Timão, e constantemente está no radar da comissão técnica do profissional, completando treinos no CT Joaquim Grava.

Essa é a terceira convocação do jovem atacante ao time de cima. Gui Negão já havia completado o banco de reservas no empate por 2 a 2 com o São Paulo, sob o comando de António Oliveira, e na vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, já com Ramón Díaz. O garoto ainda busca fazer sua estreia.