Zago cita importância de partida contra o Sport e avalia "trabalho paralelo" no Santos

Neste domingo, o Santos terá Leandro Zago no banco de reservas na partida contra o Sport, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico do sub-20 assume o lugar de Fábio Carille, demitido na última segunda-feira, após o Peixe conquistar o título do torneio.

O Alvinegro Praiano, portanto, entra em campo apenas para cumprir tabela e não terá nove jogadores. Apesar disso, Zago destacou a importância do confronto.

"Eu penso que a grande inspiração que temos todos os dias é a de vestir a camisa do Santos. Não tem como a gente imaginar um outro cenário que não seja de representar bem essa camisa quando pisamos dentro do campo. Isso não tem nem que ser discutido. Nunca posso imaginar que vamos entrar em campo não valendo alguma coisa", disse.