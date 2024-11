Meligeni, Heide e dupla brasileira perdem no Torneio Internacional Masculino de Tênis

O tênis brasileiro viveu um dia de resultados negativos no Torneio Internacional Masculino de Tênis - Ano VII, último evento de nível challenger da temporada masculino no país. Felipe Meligeni e Gustavo Heide acabaram eliminados nas quartas de final de simples e a parceria de Matheus Pucinelli e Gabriel Sidney parou na semifinal de duplas.

Heide foi o primeiro a entrar em quadra, depois que a chuva atrasou a rodada no Alphaville Tênis Clube, e não conseguiu encontrar o ritmo ideal em momento algum da partida. Levou quebra logo no segundo game e perdeu o serviço duas vezes consecutivas no segundo set, o que determinou o tranquilo placar de 6/1 e 6/2 para o chileno Matias Soto, 273º do ranking e exatas 100 posições à frente do paulista de 22 anos.

Logo em seguida, Meligeni desperdiçou chances na abertura do duelo contra o argentino Francisco Comesana e daí sofreu para confirmar o serviço, até ser quebrado no sexto game. O cabeça três obteve nova quebra logo no começo do segundo set e jamais deu oportunidade de reação ao brasileiro, mostrando um serviço muito efetivo para marcar 6/3 e 6/4.