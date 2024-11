Dudu volta a ser titular depois de três meses e emenda sequência de chances no Palmeiras

Dudu, então, voltou a ser relacionado e ganhou espaço gradativamente. Ele, aliás, emendou uma sequência de duelos pelo time recentemente. Antes pouco utilizado, ele entrou nos últimos quatro jogos da equipe e tem sido elogiado por torcedores.

Ainda longe do seu melhor nível, o atacante substituiu Estêvão, que estava suspenso e desfalcou o Alviverde na Fonte Nova. A tendência, portanto, é que ele volte para o banco de reservas contra o Atlético-GO, neste sábado. O embate é válido pela 35ª rodada do Brasileirão e está marcado para 19h30 (de Brasília), no Antonio Accioly, em Goiânia.

Multicampeão pelo clube, o jogador soma apenas 17 partidas disputadas com a camisa do Verdão em 2024. Ele vinha de uma grave lesão no joelho, sofrida no ano passado. O atleta não fez gol nem deu assistências na temporada atual.

Dudu, agora, quer ajudar o Palmeiras a conquistar o título brasileiro pelo terceiro ano seguido. O time colou no líder, Botafogo, e depende apenas das próprias forças para ser campeão nacional.