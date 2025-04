Campinas vira sobre o Joinville, vence no tie-break e vai às semis da Superliga masculina de vôlei

O ponteiro Adriano foi o maior pontuador campineiro com 19 acertos, seguido pelo central Léo, que fez 17, com mais de 60% de aproveitamento no ataque, além de oito pontos no bloqueio. Bruno Lima terminou com 15 e Maurício Borges com 13.

"Não tenho palavras para descrever o que a gente viveu aqui hoje. Isso é Campinas, nunca foi fácil para a gente e hoje não foi diferente. Eles saíram ganhando, mas a gente conseguiu unir forças, todo mundo estava empenhado, a cada ponto a galera vibrava junto com o time. O Campinas não são só os seis que estão dentro de quadra, é o banco, a torcida, a comissão. Isso mostra o quanto a equipe é unida. Agora é foco total na semifinal", disse Mauro Borges.

O primeiro embate contra o Suzano acontecerá na próxima terça-feira, às 18h (de Brasília). Assim como nas quartas de final, o Campinas terá a vantagem de mando de quadra, com a possibilidade de fazer dois jogos diante sua torcida por ter uma campanha superior à do adversário.