Com Filipe Luís, Flamengo iguala número de vitórias de Tite fora do RJ contra times da Série A

O Flamengo venceu o Cuiabá, por 2 a 1, na última quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Pantanal. Essa foi a quarta vitória de Filipe Luís no comando do Rubro-Negro longe do Rio de Janeiro contra equipes da Série A, igualando o número de Tite.

Em apenas 11 jogos no comando do Flamengo, Filipe Luís conquistou quatro vitórias como visitante fora do Rio de Janeiro. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe carioca venceu Cuiabá, Bahia e Cruzeiro. Na Copa do Brasil, bateu o Atlético-MG em Minas Gerais e ficou com o título da competição.

Por outro lado, com o técnico Tite, o Flamengo conquistou o mesmo número de vitórias longe do Rio de Janeiro contra equipes da Série A em 2024.