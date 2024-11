Veja as chances de título de Botafogo e Palmeiras após a rodada desta quarta

O Brasileirão 2024 terá uma reta decisiva emocionante com a disputa do título. Os jogos desta quarta-feira fizeram o Palmeiras se aproximar ainda mais do Botafogo, reduzindo a sua desvantagem para o líder a apenas dois pontos. Assim, o Verdão aumentou as suas possibilidades de conquista.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de título do Botafogo caíram de 76% para 53% depois do empate contra o Atlético-MG, na Arena Independência. O Glorioso está com 69 pontos.