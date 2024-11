Entenda por que Sport não mediu esforços para ter Lucas Lima à disposição contra o Santos

Peça-chave do Sport, Lucas Lima tenta ajudar o time a garantir o acesso à Série A do Brasileirão. O Leão da Ilha é, no momento, o quinto colocado da tabela de classificação, com 63 pontos.

Para subir de divisão, a equipe não depende apenas de si. O Sport precisa contar com um tropeço do Ceará diante do Guarani e, além disso, vencer o Santos. Em caso de derrota do Vovô, o time pode subir com um empate em Recife. O duelo com o Peixe está agendado para domingo, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Do outro lado, para o Santos, a partida vale apenas para cumprir tabela. O time alvinegro já garantiu o título e avalia, inclusive, ir a campo com um time alternativo.

Lucas Lima está emprestado ao Sport até o fim deste ano. Seu contrato com o Peixe vai até fevereiro de 2025. O meia possui duas passagens pelo time paulista, sendo a última delas em 2023, quando a equipe foi rebaixado à Série B. Ao todo, são 21 gols e 41 assistências em 251 partidas disputadas pelo Alvinegro Praiano.