Abel diz que Felipe Anderson precisa ser 'egoísta' e o defende: 'Estou satisfeito'

O técnico Abel Ferreira saiu em defesa do meia-atacante Felipe Anderson, que vem recebendo críticas, depois da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Bahia, nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O treinador reforçou que espera o algo a mais dele, mas destacou sua força no coletivo.

Com a ausência de Estêvão, suspenso, Felipe Anderson atuou pela direita, setor que é ocupado geralmente pela Cria da Academia. Nessa posição que o atleta estava acostumado a atuar na Lazio, e quando chegou ao Palmeiras foi para o lado esquerdo.

"O Felipe Anderson é um jogador do coletivo. As pessoas acham que os jogadores têm que resolver como se a equipe pertencesse só a ele. Ele é do coletivo, nos ajuda à esquerda, direita e centro. Acho que lhe falta ser um bocadinho egoísta. De resto, sabemos o que pode entregar, solidário com a equipe, todos gostam dele. Individualmente estou muito satisfeito com o desempenho dele, da equipe, espero e quero que os jogadores mantenham esse espírito e esta atitude", disse Abel.