Jayson Tatum brilha, Celtics vencem e encerram sequência histórica dos Cavaliers

Seis jogos movimentaram a noite de terça-feira (19) e madrugada de quarta (20) na NBA. No jogo de destaque, o Boston Celtics bateu o Cleveland Cavaliers por 120 a 117, encerrando uma sequência histórica de quinze vitórias seguidas dos Cavs no início desta temporada. A partida também foi válida pela Copa NBA.

O destaque do lado vencedor foi o ala-armador Jayson Tatum, que fez um duplo-duplo com 33 pontos e 12 rebotes. Entretanto, o cestinha do jogo veio de Cleveland: Donovan Mitchell, marcando 35 pontos.

Assim, o Cleveland perdeu pela primeira vez na temporada, mas manteve a liderança da Conferência Leste com o retrospecto de 15-1. Os Celtics aparecem logo atrás, na vice-liderança da mesma chave, com 12 vitórias e três derrotas.