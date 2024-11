Palmeiras destaca eficácia do Palmeiras e cita resiliência em virada sobre o Bahia: "Vitória do suor"

A eficácia era um dos problemas que o Palmeiras vinha enfrentando nos últimos jogos. Ficou ainda mais evidente na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na rodada anterior. Na oportunidade, o Alviverde finalizou mais de 30 vezes, contou com 14 defesas do goleiro adversário e conseguiu marcar apenas um gol.

Diante do Bahia, porém, o cenário foi diferente. Apesar de não ter criado muito, o Verdão foi efetivo em suas melhores chances e conseguiu construir o placar depois de se recuperar após sair atrás. Lucho Rodríguez abriu o placar, o Palmeiras empatou com Veiga, de falta, e López, no fim anotou o tento do triunfo alviverde.

"Tivemos felicidade no jogo, faz parte, a eficácia que não tivemos no último jogo, tivemos agora. Foi a vitória do suor, da atitude, do espírito. As vezes é uma nota artística, mas nem sempre dá para ter, e quando não dá, temos que ganhar, porque o que conta é ganhar ponto. Viemos com esse propósito, parabenizar os jogadores, lutaram, sofreram, aproveitaram o momento certo, sofremos um gol, mantivemos o equilíbrio e fomos capazes de ir atrás do gol, com belo cruzamento do Vanderlan, que deixei de fora contra o Grêmio. Ele falou comigo e perguntou por que ficou de fora, eu estava esperando isso e expliquei. Hoje entrou, jogou bem e deu grande assistência", seguiu.

Por fim, Abel citou a dificuldade imposta pelo Bahia no jogo e usou o Campeonato Brasileiro de 2023 para falar da competitividade do torneio.

"Não jogamos sozinhos. O adversário tem aspirações de entrar na Libertadores, jogou com tudo e bem, nos obrigou a defender. Sabem o quão difícil é jogar e competir no Brasil. Nesta rodada, no ano passado, estavam lutando pelo título Palmeiras, Botafogo, Bragantino, Atlético-MG, Flamengo e Grêmio. A quatro rodadas do fim, seis equipes estavam brigando pelo título. onde vocês veem isso em nenhum outro campeonato. Está cada vez mais difícil, as equipes investindo como nunca e temos que acompanhar. Temos que ser mais resilientes, não vivermos à sombra do que já conquistamos, continuar com nossa identidade, arranjar estratégias e manter esse espírito, como se fosse a primeira vez. Sabem o quão difícil é jogar aqui contra o Bahia", finalizou.

Com o resultado, o Verdão diminuiu a vantagem para o Botafogo e agora tem 67 pontos, apenas um a menos que o rival. A equipe de Abel Ferreira ainda seca o Glorioso nesta rodada para se manter na cola da liderança. O Palmeiras volta a campo no sábado para enfrentar o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, às 19h30 (de Brasília).