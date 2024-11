Em busca de vaga na Libertadores, Inter finaliza a preparação para pegar o Vasco; veja provável escalação

Em busca da classificação para a próxima edição da Libertadores, o Internacional encerrou nesta quarta-feira, no CT Parque Gigante, a preparação para o duelo contra o Vasco. As equipes se enfrentam nesta quinta, às 20h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Inter só depende de si para garantir a presença na Libertadores já nesta rodada. O Colorado ocupa a quinta posição, com 59 pontos, doze a mais que o Cruzeiro, sétimo colocado. O time mineiro foi derrotado pelo Corinthians nesta manhã. Portanto, caso a equipe gaúcha vença, abrirá 13 pontos de vantagem e não poderá mais ser alcançada pelo Cabuloso.

O Inter também torce para um tropeço do Bahia contra o Palmeiras. O Tricolor Baiano ocupa a oitava posição, com 46 pontos, e enfrenta o Verdão nesta quarta-feira.